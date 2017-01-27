Михаил Саакашвили прибыл в Черновцы 27 01 2017- 27.01.2017 13:22
Михаил Саакашвили, занимавший в прошлом посты президента Грузии и губернатора Одесской области, находится сегодня с визитом в Черновцах. Так, иницииатор "Движения новых сил" посетил Калиновский рынок в Черновцах, чтобы пообщаться с местными предпринимателями.
Саакашвили решил лично ознакомиться с работой и жизнь предпринимателей в Черновцах. Он общается с людьми, ему задают разные вопросы, в частности, об изменениях законодательства и повышения размера единого социального взноса для предпринимателей, который составляет уже 704 гривны в месяц.
Саакашвили находится на Калиновском рынке уже несколько часов.
Так, сегодня в 18:00 в Глыбоке, в местном Доме культуры состоится встреча лидера "Движения новых сил" Саакашвили. В планах у экс-губернатора Одесской области - провести встречи в различных районах Буковины. Следующее мероприятия состоится уже в Герцаевском районе.
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