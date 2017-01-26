За две недели на Донбассе погибло 5 гражданских - ОБСЕ

- 27.01.2017 12:37
За две недели на Донбассе погибло 5 гражданских - ОБСЕ
Заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг принял участие в брифинге по поводу ситуации на Донбассе. Хуг заявил, что за последние две недели в результате боевых действий в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей погибло пятеро человек из числа мирного населения.

Так, замглавы ОБСЕ в Украине отметил, что в течение всего 2016 года на Донбассе погибло 19 гражданских лиц. И только за две недели января 2017 года по подтвержденным данным уже насчитывается 5 погибших. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ стали свидетелями изъятия тела погибшего с места происшествия в населенном пункте Золотое. Мужчина погиб, получив ранение в спину.

По словам Александра Хуга, в городе Голубовка (новое название города Кировск) во вторник, 24 января, по дороге на работу 38-летний мужчина получил ранения от попадания осколков артиллерийских снарядов.

Отметим также, за прошедшие сутки на территории Донбасса террористы 63 раза наносили удары по позициям сил ВСУ в зоне проведения террористической операции. Как стало известно, в результате обстрелов погибло двое бойцов ВСУ.

Платиновая Буковина

Ключові слова: миссиоя ОБСЕ на Донбассе, наблюдатели ОБСЕ АТО, погибшие в АТО мирное население

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