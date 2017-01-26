Отсутствие вредных привычек улучшает самоконтроль

- 27.01.2017 11:50
Отсутствие вредных привычек улучшает самоконтроль

Специалисты из США и Китая провели международное исследование, которые продемонстрировали интересные результаты. Как выяснилось, у людей без вредных привычек имеется повышенный самоконтроль. Был проведен эксперимент, результаты которого можно найти в научной статье журнала Proceedingsof the National Academy of Sciences.

В ходе исследования ученые решили проверить, может ли человек, переключаясь на другое занятие, тренировать собственную силу воли. Участников эксперимента разделили на две группы. Добровольцы, которые вошли в первую группу, не употребляли спиртные напитки и вели преимущественно здоровый образ жизни. Во второй группе участники предпочитали иногда выпивать.

С посощью видеокамер за участниками эксперимента велось наблюдение. Кроме того, представителям обеих групп было необходимо пройти специально разработанные учеными тесты. Представители первой группы выглядели более уверенными, хорошо контролировали себя в обществе, где находились знакомые им люди, и отказывались от предложенных им спиртных напитков. Причем, они не говорили, что алкоголь не употребляют. Во второй группе добровольцы не отказывались от порции спиртного.

Так, ученые подвели итог - сила воли у людей, которые подвержены пагубным привычкам, более слабая. Таким образом, можно прийти к выводу - для того, чтобы стать хозяином собственной жизни и обрести лучший самоконтроль, необходимо отказаться от вредных привычек.

Платиновая Буковина

Ключові слова: отсутствие вредных привычек тренирует силу воли, самообладание и вредные привычки

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

За две недели на Донбассе погибло 5 гражданских - ОБСЕ Заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг принял участие в брифинге по поводу ситуации на Донбассе. Хуг заявил, что за по
- 27.01.2017 12:37
Мероприятия ко Дню памяти Героев Крут в Черновцах В Черновцах в пятниц, 27 января, состоятся поминальные мероприятия по случаю Дня памяти Героев Крут. Мероприятия запланированы на Центральной площади.
- 27.01.2017 11:30
Кристаллы времени - революционно новая форма материи Исследователи продемонстрировали необычное открытие - так называемые кристаллы времени. По словам ученых, они являются абсолютно новой
- 27.01.2017 11:11
В Украине хотят вернуть увеличенные пособия на рождение ребенка Законопроект №5709, согласно которому предлагается возобновить в Украине практику повышения выплат на рождение детей со второго
- 27.01.2017 10:24
В Черновцах построят тоннель между Гравитоном и Южкой В Черновцах планируется построить тоннель, который соединит улицу Южно-Окружную и микрорайон Гравитон. На настоящий момент данный проект находится на стадии
- 27.01.2017 09:54
В зоне АТО убит украинский военный 27 01 2017 Боевики на территории Луганской области в течение прошлых суток применяли для обстрелов реактивные системы залпового огня "Град", атакуя
- 27.01.2017 09:32
Законопроект о Брексит направлен в британский парламент Кабинет министров Великобритании представил парламенту 26 января законопроект о выходе из Европейского Союза
- 26.01.2017 16:38
Китаец почти месяц ехал в неправильном направлении В течение тридцати дней китаец путешествовал на велосипеде, однако в конце концов он выяснил, что едет не в том направлении
- 26.01.2017 16:15
Из Черновцов можно будет летать в Италию и Испанию В Черновцах в ближайшее время появятся новые программы сезонных чартерных перевозок. Так, у буковинцев появится возможность
- 26.01.2017 15:47
У разных народов разная продолжительность сна Жители разных тратят разное количество времени на сон, как утверждают специалисты. На этот счет было проведено даже отдельное
- 26.01.2017 13:49

Всі новини