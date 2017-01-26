



Отсутствие вредных привычек улучшает самоконтроль - 27.01.2017 11:50

Специалисты из США и Китая провели международное исследование, которые продемонстрировали интересные результаты. Как выяснилось, у людей без вредных привычек имеется повышенный самоконтроль. Был проведен эксперимент, результаты которого можно найти в научной статье журнала Proceedingsof the National Academy of Sciences.

В ходе исследования ученые решили проверить, может ли человек, переключаясь на другое занятие, тренировать собственную силу воли. Участников эксперимента разделили на две группы. Добровольцы, которые вошли в первую группу, не употребляли спиртные напитки и вели преимущественно здоровый образ жизни. Во второй группе участники предпочитали иногда выпивать.

С посощью видеокамер за участниками эксперимента велось наблюдение. Кроме того, представителям обеих групп было необходимо пройти специально разработанные учеными тесты. Представители первой группы выглядели более уверенными, хорошо контролировали себя в обществе, где находились знакомые им люди, и отказывались от предложенных им спиртных напитков. Причем, они не говорили, что алкоголь не употребляют. Во второй группе добровольцы не отказывались от порции спиртного.

Так, ученые подвели итог - сила воли у людей, которые подвержены пагубным привычкам, более слабая. Таким образом, можно прийти к выводу - для того, чтобы стать хозяином собственной жизни и обрести лучший самоконтроль, необходимо отказаться от вредных привычек.

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