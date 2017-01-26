



Кристаллы времени - революционно новая форма материи - 27.01.2017 11:11

Исследователи продемонстрировали необычное открытие - так называемые кристаллы времени. По словам ученых, они являются абсолютно новой формой материи, которая к тому же еще и нарушает симмитрию времени.

По словам ученого Нормана Яо из Калифорнийского университета в Беркли, кристаллы времени имеют структуру, повторяющуюся во времени. По этой причине в недвижимом равновесии такие кристаллы осесть не могут. Яо отметил, что новый мвид материи находится в недвижимом равновесии, и впереди еще предстоит сделать много подобных открытий. В течение последних 50 лет проводились исследования материи в равновесии, в частности, называется металл и изоляторы. Сейчас ученые только приступили к изучению уникальных и новых образцов неравновесной материи.

Создали такие кристаллы ученые Мерилендского университета. В рамках исследования специалисты использользовали 10 ионов итербия, который взаимодейстсовали между собой оборотами - моментами импульса атомного ядра. В физике импульсом измеряется изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени, то есть, мера механического движения тела. На ионы по очереди оказывалось влияние с помощью лазера для того, чтобы создать магнитное поле. С помощью другого лазера предполагалось частично перевернуть спины (обороты) атомов.

По анализам результата Норман Яо отметил, что элеткроны обычно могут создавать кристаллы, не отвечающие основам пространственной симметрии упорядоченных трехмерных атомов. То есть, они нарушают симметрию материала, создавая при этом стабильные и уникальные по своим свойствам кристаллы. Однако стоит отметить, что исследования с кристаллами времени дали неожданный результат: как выяснилось, использование лазера для спинов атомов итербия и создание магнитного поля привело к повторениям в системе, который обычно не бывает. По сути, ученый сравнил процесс с касанием человека к желе. Обычно желе начинает колебаться в ответ на касание. Но в случае с новыми кристаллами колебание наступило гораздо позже, чем было касание.

Этим и поясняется суть так называемых кристаллов вреени. Периодический фактор с периодом "Т" присутствует, но синхронизация системы осуществляется не привычным образом, и реакция наступает позже, чем наступила бы за указанный период "Т".

Сферу использования кристаллов времени ученые пока что не могут назвать. Однако можно с уверенностью утверждать, что результаты исследований новой материи позволят сделать прорыв в квантовых вычислениях.

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