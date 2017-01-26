В Украине хотят вернуть увеличенные пособия на рождение ребенка

- 27.01.2017 10:24
В Украине хотят вернуть увеличенные пособия на рождение ребенка

Законопроект №5709, согласно которому предлагается возобновить в Украине практику повышения выплат на рождение детей со второго ребенка и более, был зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно документу, предлагается выплачивать на первого ребенка 52 размеры прожиточного минимума, 70 размеров прожиточного минимума - на второго, и на третьего и всех последующих детей - 120 размеров прожиточного минимума.

При этом, единоразовая выплата при рождении первого ребенка может составлятт 15 прожиточных минимумов, 25 прожиточных минимумов - сразу при рождении второго ребенка. При рождении третьего и последующих детей единоразовая выплата составит 40 прожиточных минимумов.

Оставшаяся сумма пособия по рождению ребенка будет выплачиваться равными частями каждый месяц в течение 36 месяцев в соответствии с порядком, установленным Кабмином.

Кроме того, документом также предлагается начислять также помощь при рождении ребенка для детей до 6 лет. Выплачивать такую помощь предлагается, исходя из размера прожиточного минимума, который был установлен на момент осуществления таких выплат.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: помощь на рождение ребенка, пособие при рождении ребенка Украина

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