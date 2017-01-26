



В Черновцах построят тоннель между Гравитоном и Южкой - 27.01.2017 09:54

В Черновцах планируется построить тоннель, который соединит улицу Южно-Окружную и микрорайон Гравитон. На настоящий момент данный проект находится на стадии утверждения.

О строительстве рассказал депутат Черновицкого городского совета Виталий Гавриш.

Как сообщается, в прошлом году были выделены средства на проект и на техническое обоснование. На сегодняшний день речь идет о прохождении утверждения проекта, куда вносятся необходимые изменения. Если проект получит достаточную поддержку депутатов городского совета, а также местной исполнительной власти, в следующем году проект по строительству тоннеля между Гравитоном и Южно-Окружной может быть успешно реализован.

Стоит отметить, что на проект разработки подземного тоннеля, задача которого - разгрузить транспортную систему Черновцов, депутаты выделили в июне 2016 года 1 миллион гривен.

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