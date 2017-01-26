



В зоне АТО убит украинский военный 27 01 2017 - 27.01.2017 09:32

Боевики на территории Луганской области в течение прошлых суток применяли для обстрелов реактивные системы залпового огня "Град", атакуя позиции сил АТО в районе Новозвановки.

Информацию об этом озвучил Дмитрий Завтонов, пресс-офицер сектора "Луганск" в зоне проведения антитеррористической операции.

В целом, по словам Завтонова, в течение суток террористы открывали огонь на луганском направлении порядка 22 раз. В основном, боевики применяли минометы.

Так, пресс-офицер отметил, что поселок Новотошковское попал под два обстрела. Один раз было обстреляно Троицкое, дважды под обстрел попали Попасная, Крымское и Новоалександровка. В районе Новозвановки террористы использовали для обстрелов стрелковое оружие, минометы, гранатометы, а также самоходные артиллерийские установки и противотанковые комплексы. В целом, по данному населенному террористы били 13 раз. Во время минометного обстрела под Новотошковским погиб украинский военный - старший солдат.

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