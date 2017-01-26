Из Черновцов можно будет летать в Италию и Испанию

- 26.01.2017 15:47
Из Черновцов можно будет летать в Италию и Испанию

В Черновцах в ближайшее время появятся новые программы сезонных чартерных авиаперевозок. Так, у буковинцев появится возможность отправиться с комфортом в Италию или Испанию.

Прямые авиарейсы будут назначаться из аэропорта "Черновцы".

Так, в феврале планируются чартерные рейсы сообщением Рим-Черновцы, Турин-Черновцы, Мадрид-Черновцы - все на 1 февраля. На 6 февраля запланированы рейсы Черновцы-Рим и Черновцы-Турин. Предложения по чартерам предлагают местные туристические фирмы. Цены на билеты стартуют от 82 евро (Мадрид-Черновцы). Самый дорогой рейс - от 136 евро (Черновцы-Турин).

Напомним, уже появились предложения от местных турфирм по турам в Турцию. Теперь отправиться на курорт Анталья можно прямиком из аэропорта Черновцы. Кроме того, ежедневно отправляется авиарейс сообщением Черновцы-Киев.

 

Платиновая Буковина

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