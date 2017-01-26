



У разных народов разная продолжительность сна - 26.01.2017 13:49

Жители разных тратят разное количество времени на сон, как утверждают специалисты. На этот счет было проведено даже отдельное исследование.

В целом, жители Японии спят в среднем по 7 часов 16 минут. Данный показатель среди всех остальных, как выяснилось, является наименьшим.

Американцам удается поспать немногим больше - в США, как выяснилось, спят в среднем по 8 с половиной часов. В Европе на сон уходит около 8 часов 55 минут. Немного дольше спят в Северной Корее - там на ночной отдых уходит 8 часов 57 минут.

Самый продолжительный сон, по результатам данного исследования - у жителей Аргентины. Как выяснилось, аргентинцы спят примерно по 10 часов 16 минут.

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