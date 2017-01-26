У разных народов разная продолжительность сна- 26.01.2017 13:49
Жители разных тратят разное количество времени на сон, как утверждают специалисты. На этот счет было проведено даже отдельное исследование.
В целом, жители Японии спят в среднем по 7 часов 16 минут. Данный показатель среди всех остальных, как выяснилось, является наименьшим.
Американцам удается поспать немногим больше - в США, как выяснилось, спят в среднем по 8 с половиной часов. В Европе на сон уходит около 8 часов 55 минут. Немного дольше спят в Северной Корее - там на ночной отдых уходит 8 часов 57 минут.
Самый продолжительный сон, по результатам данного исследования - у жителей Аргентины. Как выяснилось, аргентинцы спят примерно по 10 часов 16 минут.
Коментарі (0)
Другие новости:
Законопроект о Брексит направлен в британский парламент Кабинет министров Великобритании представил парламенту 26 января законопроект о выходе из Европейского Союза
- 26.01.2017 16:38
- 26.01.2017 16:38
Китаец почти месяц ехал в неправильном направлении В течение тридцати дней китаец путешествовал на велосипеде, однако в конце концов он выяснил, что едет не в том направлении
- 26.01.2017 16:15
- 26.01.2017 16:15
Из Черновцов можно будет летать в Италию и Испанию В Черновцах в ближайшее время появятся новые программы сезонных чартерных перевозок. Так, у буковинцев появится возможность
- 26.01.2017 15:47
- 26.01.2017 15:47
В Черновцах планируют снизить тарифы на тепло Несколько городов Украины, в том числе и Черновцы, примут участие в новом пилотном проекте по снижению тарифов на тепло, как сообщил глава
- 26.01.2017 13:05
- 26.01.2017 13:05
Евровидение-2017: как будут работать волонтеры Набор волонтеров для организации и проведения в Киеве международного конкурса Евровидение-2017 уже стартовал. После того,
- 26.01.2017 12:34
- 26.01.2017 12:34
В детскую поликлинику Черновцов можно будет записаться онлайн Для обеспечения организации создания электронного реестра пациентов, а также предварительной записи на прием к специалистам
- 26.01.2017 11:59
- 26.01.2017 11:59
На Головной в Черновцах сгорело авто В Черновцах недалеко от завода «Кварц» на улице Головной в четверг, 26 января, сгорел автомобиль
- 26.01.2017 11:49
- 26.01.2017 11:49
Первым триллионером может стать Билл Гейтс В ближайшее время в мире может появиться первый в истории триллионер, которым может стать основатель корпорации
- 26.01.2017 11:29
- 26.01.2017 11:29
Рядом с Землей пронесся новый астероид Только в пятницу, 20 января, ученые смогли обнаружить астероид. Небесному объекту присвоили название 2017 BX. Отмечается, что астероид пронесся
- 26.01.2017 10:47
- 26.01.2017 10:47
Черновцы проведут турнир по армреслингу среди полицейских В Черновцах уже в ближайшее воскресенье, 29 января, состоится Всеукраинский турнир по армспорту, в которых будут принимать участие
- 26.01.2017 10:08
- 26.01.2017 10:08