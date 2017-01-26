



В Черновцах планируют снизить тарифы на тепло - 26.01.2017 13:05

Несколько городов Украины, в том числе и Черновцы, примут участие в новом пилотном проекте по снижению тарифов на тепло, как сообщил глава "Черновцытеплокоммунэнерго" Александр Меленчук.

Национальная комиссия сейчас, отмечает Меленчук, сейчас занимается разработкой нового метода формирования тарифов. По-другому планируется делать рассчеты и осуществлять тарифообразование, и в этом будут использоваться европейские принципы.

Кроме Черновцов, экспериментальное тарифообразование на тепло будет применяться в таких городах, как Луцк, Полтава, Харьков, Житомир, Винница. Если новый метод образования тарифов будет успешным, тариф аналогичным образом будет составляться и для остальной территории Украины.

Меленчук отметил, что работа будет осуществляться для снижения тарифа на отопления. Для этого нужно мотивировать сначала сотрудников. К примеру, на предприятии имеются работники, которые в работе на снижение тарифа не заинтересованы. Однако их можно мотивировать следующим образом - при уменьшении потребления, к примеру, газа в домах, сэкономленная разница в средствах может быть распределена между сотрудниками в качестве премии. аналогичным образом можно мотивировать и жителей домов. Чиновник привел такой пример: если вместо 5 гигакалорий дом использует 4, то разница может стать мотивационной составляющей уже для жителей.

Пилотный проект планируется проверить до конца текущего года. Александр Меленчук отметил, что для этого все же необходима модернизация теплоснабжения. При этом, если эксперимент не удастся, Черновцы не смогут получить самый низкий тариф на тепло в Украине, и местный тариф может стать, наоборот, самым высоким.

Платиновая Буковина, Черновцы

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