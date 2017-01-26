В детскую поликлинику Черновцов можно будет записаться онлайн- 26.01.2017 11:59
Для обеспечения организации создания электронного реестра пациентов, а также предварительной записи на прием к специалистам вторичного уровня для городской детской поликлиники Черновцов были закуплены 14 компьютеров.
Теперь на прием можно записаться через интернет к любому врачу, кроме врачей-педиатров участковых, инфекционистов, а также специалистов клинической и бактериологической лаборатории, рентгенкабинета, физиотерапевтического отделения, отделения функциональной диагностики, реабилитации.
Главврач детской поликлиники И.Хорошенюк отмечает, что для медучреждения будет создан сайт, благодаря которому пациенты смогут получить достаточную информацию о поликлинике, предварительно записаться на прием к 33 врачам-специалистам вторичного уровня.
В перспективе также рассматривается создание электронного реестра детского населения.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 26.01.2017 16:38
- 26.01.2017 16:15
- 26.01.2017 15:47
- 26.01.2017 13:49
- 26.01.2017 13:05
- 26.01.2017 12:34
- 26.01.2017 11:49
- 26.01.2017 11:29
- 26.01.2017 10:47
- 26.01.2017 10:08