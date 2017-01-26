



В детскую поликлинику Черновцов можно будет записаться онлайн - 26.01.2017 11:59

Для обеспечения организации создания электронного реестра пациентов, а также предварительной записи на прием к специалистам вторичного уровня для городской детской поликлиники Черновцов были закуплены 14 компьютеров.

Теперь на прием можно записаться через интернет к любому врачу, кроме врачей-педиатров участковых, инфекционистов, а также специалистов клинической и бактериологической лаборатории, рентгенкабинета, физиотерапевтического отделения, отделения функциональной диагностики, реабилитации.

Главврач детской поликлиники И.Хорошенюк отмечает, что для медучреждения будет создан сайт, благодаря которому пациенты смогут получить достаточную информацию о поликлинике, предварительно записаться на прием к 33 врачам-специалистам вторичного уровня.

В перспективе также рассматривается создание электронного реестра детского населения.

Платиновая Буковина, Черновцы

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