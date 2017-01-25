Первым триллионером может стать Билл Гейтс

- 26.01.2017 11:29
Первым триллионером может стать Билл Гейтс

В ближайшее время в мире может появиться первый в истории триллионер, которым может стать основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Об этом в своем отчете написали эксперты международного объединения организации по борьбе с бедностью Oxfam.

Отчет Oxfam получил название "Экономика для 99%". В нем указано, что в последнее десятилетие отмечается постоянный рост благосостояния самых богатых людей мира.  примечательно, что по данным 2009 года в мире насчитывалось 793 миллиардера, общее состояние которых оценивалось в 2,4 триллиона долларов. По данным 2016 года, суммарный капитал 793 богатейших человека мира составил уже 5 триллионов. Согласно подсчетам, ежегодный прирост богатства составил 11%.

По версии издания Forbes, рейтинг богатейших людей мира в 2016 году возглавил Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 84,4 миллиарда долларов. Если тенденция сохранится, то уже спустя 25 лет Гейтс станет первым в мире триллионером. На тот момент бизнесмену будет уже 86 лет.

В ранних исследованиях эксперты Oxfam отмечали, что в мире между богатыми и бедными разрыв достиг рекордных отметок. Беднейшую половину населения Земли составляют 3,6 миллиарда человек. Их суммарный капитал равняется тем же средствам, которыми обладают всего восемь самых богатых людей современности. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Oxfam, триллионер, самые богатые люди мира, Билл Гейтс состояние

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