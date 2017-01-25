



Первым триллионером может стать Билл Гейтс - 26.01.2017 11:29

В ближайшее время в мире может появиться первый в истории триллионер, которым может стать основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Об этом в своем отчете написали эксперты международного объединения организации по борьбе с бедностью Oxfam.

Отчет Oxfam получил название "Экономика для 99%". В нем указано, что в последнее десятилетие отмечается постоянный рост благосостояния самых богатых людей мира. примечательно, что по данным 2009 года в мире насчитывалось 793 миллиардера, общее состояние которых оценивалось в 2,4 триллиона долларов. По данным 2016 года, суммарный капитал 793 богатейших человека мира составил уже 5 триллионов. Согласно подсчетам, ежегодный прирост богатства составил 11%.

По версии издания Forbes, рейтинг богатейших людей мира в 2016 году возглавил Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 84,4 миллиарда долларов. Если тенденция сохранится, то уже спустя 25 лет Гейтс станет первым в мире триллионером. На тот момент бизнесмену будет уже 86 лет.

В ранних исследованиях эксперты Oxfam отмечали, что в мире между богатыми и бедными разрыв достиг рекордных отметок. Беднейшую половину населения Земли составляют 3,6 миллиарда человек. Их суммарный капитал равняется тем же средствам, которыми обладают всего восемь самых богатых людей современности.

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