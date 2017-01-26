Рядом с Землей пронесся новый астероид- 26.01.2017 10:47
Только в пятницу, 20 января, ученые смогли обнаружить астероид. Небесному объекту присвоили название 2017 BX. Отмечается, что астероид пронесся в среду, 25 января, в 6:45 по киевскому времени, между Землей и Луной.
Расстояние между астероидом и Землей в самой ближней точке составило примерно две трети расстояния между Землей и Луной - 261 000 километров.
При этом, скорость движения небесного тела составляла 26 700 километров в час. Его размеры составляют от 4 до 14 метров.
Астрономы больше обеспокоены тем, что астероид был обнаружен слишком поздно - буквально за несколько дней до того, как он пронесся мимо нашей планеты. 9 января уже имел место подобный случай. Тогда мимо Земли тогда также пролетел астероид, однако, он имел большие размеры.
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