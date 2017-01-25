Финансовая полиция проверит доходы субсидиантов

- 26.01.2017 09:47
Финансовая полиция проверит доходы субсидиантов

 В Украине будет создана финансовая полиция, и данный процесс инициирует Министерство финансов. В документации говориться о том, что финполиция будет иметь доступ к базам данных государственных органов, а также различным реестрам. Эксперты будут проверять доходы украинцев, которые являются получателями жилищных субсидий.

Работа финполиции будет базироваться на сотрудничестве с Фондом госимущества, Государственной пограничной службой, Нацбанком Украины, Пенсионным фондом, Министерством юстиции, а также другими контролирующими органами. Новая структура получит доступ к информации о финансовых операциях, покупках и счетах украинских граждан.

Алексей Кущ, который является советником президента Ассоциации украинских банков, отметил, что по каждому случаю для получения информации будет действовать выборочный принцип. Детективам необходимо будет указать причину запроса, период, за которых нужна информация, номер счета. Иными словами, запрос в общем по конкретному дому либо жилому району получить будет нельзя.

В то же время, новая финансовая полиция получит возможность проверять данные людей, которые получают социальные выплаты. Субсидия относится к государственным средствам. Если человек получает субсидию на оплату коммунальных услуг и в этот же период совершает дорогостоящие покупки, в его отношении может быть проведено расследование. В задачи финполиции входят выяснение информации о том, где у человека открыты счета. Финансовая полиция может ознакомиться с налоговой декларацией попавшего под проверку человека, а также направить в банк запрос с информацией о движении средств на его счетах.

Платиновая Буковина

Ключові слова: жилищные субсидии, получатели субсидии доходы, финансовая полиция Украина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В детскую поликлинику Черновцов можно будет записаться онлайн Для обеспечения организации создания электронного реестра пациентов, а также предварительной записи на прием к специалистам
- 26.01.2017 11:59
На Головной в Черновцах сгорело авто В Черновцах недалеко от завода «Кварц» на улице Головной в четверг, 26 января, сгорел автомобиль
- 26.01.2017 11:49
Первым триллионером может стать Билл Гейтс В ближайшее время в мире может появиться первый в истории триллионер, которым может стать основатель корпорации
- 26.01.2017 11:29
Рядом с Землей пронесся новый астероид Только в пятницу, 20 января, ученые смогли обнаружить астероид. Небесному объекту присвоили название 2017 BX. Отмечается, что астероид пронесся
- 26.01.2017 10:47
Черновцы проведут турнир по армреслингу среди полицейских В Черновцах уже в ближайшее воскресенье, 29 января, состоится Всеукраинский турнир по армспорту, в которых будут принимать участие
- 26.01.2017 10:08
Боевики массированно обстреливают Донбасс 26 01 2017 В течение прошедших суток в зоне АТО было неспокойно - по позициям ВСУ боевики открывали огонь 48 раз. По информации пресс-штаба АТО
- 26.01.2017 09:30
Драка на Буковине закончилась смертью В селе Топоривцы Новоселицкого района Черновицкой области один из местных жителей находился в гостях у другого. После совместного застолья с алкогольными напитками
- 25.01.2017 16:33
Кабмин утвердил порядок расходования средств на Евровидение 2017 На заседании в среду, 25 января, Кабинет министров Украине принял проект постановления об использовании средств госбюджета
- 25.01.2017 16:00
Конец января в Украине будет морозным Как заявила синоптик Наталья Диденко, в Украине уже завтра наступит похолодание. В особенности, морозы коснутся северо-восточных областей Украины
- 25.01.2017 15:20
Лучшая диета от головной боли Иногда частые головные боле и даже мигрени могут свидетельствовать о том, что вам пора внести определенные коррективы в рацион. В действительности
- 25.01.2017 14:49

Всі новини