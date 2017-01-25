



Финансовая полиция проверит доходы субсидиантов - 26.01.2017 09:47

В Украине будет создана финансовая полиция, и данный процесс инициирует Министерство финансов. В документации говориться о том, что финполиция будет иметь доступ к базам данных государственных органов, а также различным реестрам. Эксперты будут проверять доходы украинцев, которые являются получателями жилищных субсидий.

Работа финполиции будет базироваться на сотрудничестве с Фондом госимущества, Государственной пограничной службой, Нацбанком Украины, Пенсионным фондом, Министерством юстиции, а также другими контролирующими органами. Новая структура получит доступ к информации о финансовых операциях, покупках и счетах украинских граждан.

Алексей Кущ, который является советником президента Ассоциации украинских банков, отметил, что по каждому случаю для получения информации будет действовать выборочный принцип. Детективам необходимо будет указать причину запроса, период, за которых нужна информация, номер счета. Иными словами, запрос в общем по конкретному дому либо жилому району получить будет нельзя.

В то же время, новая финансовая полиция получит возможность проверять данные людей, которые получают социальные выплаты. Субсидия относится к государственным средствам. Если человек получает субсидию на оплату коммунальных услуг и в этот же период совершает дорогостоящие покупки, в его отношении может быть проведено расследование. В задачи финполиции входят выяснение информации о том, где у человека открыты счета. Финансовая полиция может ознакомиться с налоговой декларацией попавшего под проверку человека, а также направить в банк запрос с информацией о движении средств на его счетах.

Платиновая Буковина

Всі новини