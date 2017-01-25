



Боевики массированно обстреливают Донбасс 26 01 2017 - 26.01.2017 09:30

В течение прошедших суток в зоне АТО было неспокойно - по позициям ВСУ боевики открывали огонь 48 раз. По информации пресс-штаба АТО, один украинский военнослужащий был ранен в ходе обстрелов. Также травмы получили еще двое.

В частности, что касается Мариупольского направления, то террористы обстреляли населенный пункт Красногоровка, используя реактивные системы Град-П. По Красногоровке, Марьинке, Водяному, Широкино, Желтому и Березовому огонь велся из минометов 120 мм и 82 мм, а также артиллерии 122 мм. Гнутово, Водяное, Новотроицкое, Марьинка, Павлополь и Широкино попали под обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. Снайпер работал по Марьинке и Новотроицкому. КРоме того, БМП были использованы также при обстреле Широкино.

Обстрелы на Луганском направлении осуществлялись из минометов 120 мм и 82 мм. Под огнем оказались такие населенные пункты, как Новозвановка и Троицкое. Та же Новозвановка, Желтое и Орехово также были обстреляны из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Авдеевка, Троицкое, Зайцево попали под обстрел из минометов 120 мм и 82 мм на Донецком направлении. Кроме того, боевики вели гранатометный обстрел Авдеевки, Зайцевого и Луганского, также было использовано стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

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