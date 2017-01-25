



Драка на Буковине закончилась смертью - 25.01.2017 16:33

В селе Топоривцы Новоселицкого района Черновицкой области один из местных жителей находился в гостях у другого. После совместного застолья с алкогольными напитками во дворе между мужчинами завязался конфликт на словах.

Через некоторое время спорщики вступили в драку. Хозяин дома, 36-летний буковинец, нанес ордносельчанину несколько ударов в лицо и шею. В результате 35-летний житель Топоривцев скончался от полученных травм. Происшествие имело место утром вторника, 24 января.

По факту данного происшествия было открыто уголовное производство по признакам части 2 стати 121 Уголовного кодекса Украины, где преступление описывается, как умышленное тяжелое телесное повреждение.

Хозяина дома в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали и поместили в следственный изолятор. В ближайшее время ему озвучат подозрение в совершении преступления, а также выберут меру пресечения. Как сообщили представители сектора коммуникации Полиции Черновицкой области, в качестве меры пресечения предполагается содержание под стражей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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