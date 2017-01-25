



Лучшая диета от головной боли - 25.01.2017 14:49

Иногда частые головные боле и даже мигрени могут свидетельствовать о том, что вам пора внести определенные коррективы в рацион. В действительности, правильное питание позволит избавиться от такой раздражающей проблемы, как головная боль.

Для того, чтобы избавиться от головных болей, в районе стоит снизить количество потребляемых сладостей, продуктов, с высоким содержанием сахара, а также крахмала. Чтобы облегчить свое состояние, необходимо поменьше пить кофе или вовсе исключить употребление продуктов, содержащих кофеин, шоколад и алкоголь.

Молочные продукты, в особенности, твердый сыр, также могут провоцировать частые головные боли.

Для укрепления здоровья и избавления от проблемы головных болей стоит добавить в рацион продукты с жирными кислотами. Они присутствуют в орехах, рыбе и морепродуктах, нерафинированных растительных маслах, а также в льняном семени и прочих семечках. Однако такие продукты стоит употреблять в умеренных количествах.

Иногда головная боль может быть признаком того, что организм испытывает нехватку в магнии. Отыскать его несложно — он в избытке содержится в тех же ореха, злаках и бобовых культурах.

Витамин В6, который содержится в чечевице, сое, лесных орехах, бананах, картофеле, семенах и масле подсолнечника, а также авокадо и зародышах пшеницы, также поможет избавиться от головных болей.

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