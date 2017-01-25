



Россия поставляет оружие на Донбасс — суд ЕС - 25.01.2017 14:18

Судом Евросоюза было вынесено решение, что на оккупированный Донбасс действительно осуществляются поставки российского оружия. Сообщается, что суд ЕС рассмотрел жалобу российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» на санкции, в результате чего и вынес соответствующее решение.

В документе суда ЕС говорится о том, что концерн «Алмаз-Антей» занимается изготовлением вооружения и военной техники для Российской Федерации, и РФ осуществляет поставки оружия на Донбасс для местных сепаратистов. Таким образом, предприятие осуществляет материальную подержку действиям, которые ставят под угрозу или подрывают суверенитет, территориальную целостность и независимость украинского государства.

Стоит отметить, что концерн «Алмаз-Антей» после произошедшей летом 2014 года на Донбассе авикатастрофы попал под западные экономические санкции. Напомним, что в июле 2014 года в небе над Донецкой областью был сбит пассажирский авиалайнер — Боинг 747 рейса МН17 Малазийских авиалиний. По результатам расследования было установлено, что аэробус был сбит ракетой, выпущенной из установки «Бук» российского производства.

Примечательно, что концерн «Алмаз-Антей» имеет в перечне своей специализации производство вооружения для противовоздушной обороны, в числе которого также числятся и зенитно-ракетные комплексы «Бук».

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