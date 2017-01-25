



На Хотинщине — первый случай бешенства - 25.01.2017 13:53

Первый в текущем году случай заражения бешенством был зафиксирован на Буковине в селе Каплевка Хотинского района. Отметим, что в прошлом году опасный вирус нанес удар по Недобоевцам и Шиловцам — бешенство передалось домашним животным от зараженных лисиц.

Как отмечается ождин из жителей Каплевки, у него за селом имеется пасека, где появилась бездомная собака. В конце декабря прошлого года мужчина наведался проверить хозяйство и обнаружил загрызенную лисицу и мертвого щенка. Неделю назад буковинец обнаружил саму собаку, которая также погибла. Он немедленно оповестил участкового ветеринарного врача села Данковцы. Погибшее животное после проведенных обязательных мероприятий направили на проверку в областную ветеринарную лабораторию. Заражение бешенством у животного подтвердилось.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления Госпродпотребслужбы в Хотинском районе Сергей Безрода, с зараженным животным контактировали трое членов семьи, и все онисейчас проходят курс профилактического лечения.

В селе Каплевка с привлечением 6 бригад была осуществлена иммунизация домашних животных. Собственно, на пасеке провели дезинфекцию физическим способом, то есть, были сожжены трупы погибших животных. На настоящий момент в населенном пункте не было зафиксировано новых случаев заболевания животных.

И.о. начальника управления Госпродпотребслужбы в Хотинском районе Сергей Безрода отметил, что вопрос бездомных животных, количество которых не уменьшается, по-прежнему является актуальным, ведь именно они являются основными переносчиками болезни.

Чиновник отметил, что в случае получения любого укуса животных стоит немедленно обращаться за медицинской помощью. Оперативное лечение может спасти жизнь. Явные признаки бешенства у животных — это агрессия, усиленное слюноотделение, замедленные движения, дезориентация, а также боязнь воды. Если такие симптомы имеют место, следует как можно скорее обратиться к ветеринарному врачу.

Платиновая Буковина, Черновцы

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