Розенко пообещал быстрый рост соцстандантов в 2017 году

- 25.01.2017 13:24
Розенко пообещал быстрый рост соцстандантов в 2017 году

 

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, в текущем году социальные стандарты будут расти более стремительно, чем уровень инфляции.

Правительство, по словам Розенко, заинтересовано в активном повышении соцстандартов. На текущий год в государственном бюджете заложена инфляция на уровне 8-9%, в то время, как рост соцстандартов планируется на уровне примерно 10,1-10,2%. Причем, Кабмин намерен сохранить такие тенденции.

 

В случае, если для раскручивания инфляции возникнут какие-то риски, реакция правительства должна быть незамедлительной — в Госбюджет Украины будут вноситься определенные изменения и коррективы, в особенности, в пунктах о повышении соцстандартов.

Повышение минимальной зарплаты до уровня 3200 гривен, отметил Розенко, не должно привести к инфляционным процессам. По словам вице-премьера, с повышением зарплат люди получат дополнительный ресурс, вместе с чем, экономическая ситуация в стране в целом начнет налаживаться, ведь эти средства будут внедряться в экономику. Это увеличит покупательскую способность, что приведет к толчку развития бизнеса.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: рост соцстандартов украина, Украина социальные стандарты 2017

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