Боевики РФ скрывают свое присутствие на Донбассе

- 25.01.2017 12:36
Боевики РФ скрывают свое присутствие на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ситуация продолжает быть достаточно острой. Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины отмечают, что так называемые правоохранительные органы "ДНР" усилили на оккупированных территориях мероприятия контрразведывательного характера. В связи с этим российские военнослужащие проводят в оккупированных регионах Донецкой и Луганской областей работы, чтобы скрыть свое присутствие на Донбассе.

В особенносьти, украинские разведчики выяснили, что российско-террористические войска проводят работы, которые направлены на предупреждение возможной утечки информации.

Для того, чтобы информация о реальных потерях личного состава не смогла распространиться и быть обнародована источниками массовой информации, сотрудники так называемого МГБ ЛНР проводят мероприятия против утечки данной информацию. Работу проводят, в особенности, с должностными лицами воинских подразделений. Утечка информации касается, как сообщили в ГУР Минобороны Украины, потерь личного состава 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК Вооруженных сил России.

В особенности, максимально тщательно российские военные относятся сейчас к организации доставки раненных и погибших в военные госпитали и морги.

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Ключові слова: новости АТО 25 1 2017, российско террористические войска на Донбассе

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