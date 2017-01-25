В детсадах Черновцов планируют сделать летние каникулы

- 25.01.2017 12:06
В детсадах Черновцов планируют сделать летние каникулы

В Черновцах предлагают учредить летние каникулы в детских садах. Предлагается, чтобы родители поддержали инициативу садиков и подстраивали под месячные каникулы свои отпуска.

Так, летом предлагается на месяц закрывать на каникулы одновременно несколько детсадов. По необходимости в течение этого времени в саду будут проводиться ремонтные работы. А сотрудники могут отправиться в отпуск.

Заведующая одного из черновицких дошкольных учреждний отмечает, что летом воспитатели, ка правило, работают по очереди. Один месяц работает один воспитатель, потом в течение месяца - другой. Если в детсадах будут учреждены летние каникулы, в отпуск одновременно могут уйти все воспитатели и другие работники детсада. Работа также будет возобновляться одновременно для всех. Если же у родителей не будет возможности оставить ребенка дома в период этих каникул, по заявлению на имя заведующего детсада ребенка могут перевести на указанный период в другой садик.

Вопрос введения летних каникул в детсадах сейчас находится в городском управлении образования на рассмотрении. Уже в конце февраля будет озвучено окончательное решение по данному вопросу. Заместитель начальника управления образования Черновцов Нина Витковская отметила, что практика отправлять детсады на каникулы летом на месяц имеется практически во всех украинских городах. Подобную идею планируют реализовать и в Черновцах. Сейчас вопрос проходит стадию изучения, проводятся опросы среди родителей по поводу целесообразности закрытия детских садиков.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: каникулы в детском саду летом, детские садики черновцы

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