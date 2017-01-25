Евровидение-2017: Грузия определилась с представителем- 25.01.2017 10:33
На международном песенном конкурсе Евровидение-2017, который в нынешнем году состоится в Киеве. В качестве представителя от Грузии выступит исполнительница Тако Гагечиладзе.
Автором песни под названием Keep the Faith, с которой артистка выступит на украинской сцене, стала сама Гагечиладзе.
Стоит отметить, что Тако смогла попасть на Евровидение со второго раза. В первый раз она пробовала свои силы в 2009 году в составе группы Stephane & 3G. В качестве конкурсной песни коллектив исполнил композицию "We Don’t Wanna Put In", однако в ней обнаружили политический подтекст, и в участии в конкурсе группе отказали.
Так, на этот раз судьба решила улыбнуться Тако Гагечиладзе. 20 января состоялся финал грузинского национального отбора на Евровидение. В финальной части выступили 25 участников, это были как музыкальные группы, так и сольные исполнители, дуэты и трио. Малибу Тугуши, Тако Гагечиладзе, Нуцу, Бузаладзе, а также мариам Чачхиани и группа The Mins выли выделены международным жюри и зрителями как пять лучших представителей. В итоге победа и возможность представлять грузию на Евровидении-2017 досталась Гагечиладзе.
Тако Гагечиландез появилась на свет в Тбились 17 марта 1983 года. Она окончила музыкальную школу имени З.Палиашвили и Тбилисскую государственную консерваторию имени В.Сараджишвили. Тако является выпускницей дирижерско-хорового факультета.
Предлагаем ниже ознакомиться с видео выступления Гагечиладзе в финале грузинского нацотбора от 20 января:
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