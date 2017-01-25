Установлен источник компромата на Трампа

- 25.01.2017 10:12
Установлен источник компромата на Трампа

Виздании The Wall Street Journal выяснили, кто может быть источником компромата на 45-го презилента США Дональда Трампа. По информации издания, доклад о том, что у России есть сербезный компромат на Трампа, дподготовил президент Российско-Американской торговой палаты Сергей Миллиан, 38-летний гражданин США.

Миллиан имеет белорусское происхождение, и прямым источников данный человек не является. В то же время издание не исключает, что Миллиан мог перескать свои заявления об отношениях Трампа с российской стороной бывшему британскому шпиону, котоырй и подготовил компрометирующий материал.

Американец мог даже и не подозревать, что его информация будет использована именно таким образом.

Отметим, что The Wall Street Journal ранее писало, что доклад с компрометирующими материалами на нового президента США Дональда Трампа подготовио выбший сотрудник британской разведки. Речь идет о Кристофере Стиле, который является директором частной фирмы Orbis Business Intelligence Ltd в Лондоне. 10 января в BuzzFeed был опубликован доклад, не подтвержденный достоверными источниками. Как заявлялось, данный доклад был передан разведкой США Трампу. В тексте документа отмечалось, что Россия располагаетс материалами, компрометирующими новоизбранного президента Соединенных Штатов.

Платиновая Буковина

Ключові слова: российский компромат на Трампа, Дональд Трамп компромат

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