Украина получит транш МФВ в феврале

- 25.01.2017 09:28
Украина получит транш МФВ в феврале

Вопрос выделения очередного транша МВФ для Украины не планируется в январе текушего года. Данный вопрос, как отмечается, не включен в календарь совета директоров фонда. Расписание, как отмечается, утверждено до 3 февраля, и сотрудничества с Украиной в нем нет.

Так, на понедельник, 30 января, запланировано рассмотрение сотрудничества Международного валютного фонда с Лаосской республикой. Вопрос сотрудничества фнда с Австралией и Сомали будет рассматриваться 3 февраля на совете директоров МВФ.

Предполагается, что включение украинского вопроса в повестку дня совета директоров фонда состоится спустя 10 дней после того, как будет получен подписанный меморандум, предназначенный для предоставления четвертого кредитного транша.

Ранее глава украинского Минфина Александр Данилюк отмечал, что Украина может расчитывать на четвертый транш от МВФ в начале февраля. Его размер составит 1 миллиард долларов США. В целом, Украина планирует получить в общей сложности до 10 миллиардов долларов траншей МВФ до конца 2018 года.

Платиновая Буковина

Ключові слова: сотрудничество МВФ с Украиной, транши МВФ для Украины

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