



Цены на ряд лекарств в Украине снизятся с 1 февраля - 24.01.2017 16:17

Представители Кабинета министров Украины во вторник, 24 января, сообщили, что торговая надбавка на некоторые лекарства не будет превышать 5%. Соответствующий порядок расчета предельных цен на лекарства разработали совместно Министерство здравоохранения и Министерство экономического развития Украины.

Уменьшение цен коснется трех типов лекарств - препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются причиной смертей в Украине в 65% случаев, препаратов для пациентов с сахарным диабетом (таких пациентов в Украине насчитывается более 1 миллиона человек), а также лекарств для пациентов с бронхиальной астмой (около 210 тысяч украинцев). Для данных типов лекарств с 1 января 2017 года уже действует референтный порядок формирования цен.

Цены на указанные категории лекарств в аптеках изменятся с 1 февраля. В заведениях, где цена на лекарства будет превышать допустимые нормы, реализация будет прекращена.

Стоит отметить, что для многих украинцев цены на лекарства и их доступность являются важным и актуальным вопросом. Новый порядок призван обеспечить максимальное количество граждан Украины качественными и доступными медпрепаратами.

По вышеуказанным типам лекарст с 1 апреля текущего года запланирована программа реимбурсации. В Кабинете министров отмечают, что такие меры позволят снизить цены на лекарства примерно в два раза, а также возместить расходы для хронических больных, кто страдает от астмы и диабета.

Платиновая Буковина

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