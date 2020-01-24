



Вредный эффект препаратов с парацетамолом - 24.01.2017 16:03

Ученые в США провели исследования и установили, что у такого вещества, как парацетамол, есть вредный побочный эффект. Как выяснилось, лекарство, которое довольно активно применяется в медицине, оказываеть влияние на психику.

По словам исследователей, если регулярно употреблять препараты с парацетамолом в составе, у человека снижается способность в сопереживании - эмпатии. Как конкретно препарат воздействет на психику, то есть, каков его механизм, пока что не установлено.

При этом, исследователи отмечают, что конфликты между супругами могут возникать не в последнюю очередь из-за употребления лекарств, содержащих парацетамол. Потому не стоит исключать, что отношения в браке могут наладиться, если препарат заменить другим.

Примечательно, что отсутствие эмпатии не всегда может быть отрицательным качеством. Люди, которые не склонны к сопереживанию, как правило, не обижаются на других, легче остальных переносят трудности, потери близких, а также не волнуются по мелочам.

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