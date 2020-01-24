Вредный эффект препаратов с парацетамолом- 24.01.2017 16:03
Ученые в США провели исследования и установили, что у такого вещества, как парацетамол, есть вредный побочный эффект. Как выяснилось, лекарство, которое довольно активно применяется в медицине, оказываеть влияние на психику.
По словам исследователей, если регулярно употреблять препараты с парацетамолом в составе, у человека снижается способность в сопереживании - эмпатии. Как конкретно препарат воздействет на психику, то есть, каков его механизм, пока что не установлено.
При этом, исследователи отмечают, что конфликты между супругами могут возникать не в последнюю очередь из-за употребления лекарств, содержащих парацетамол. Потому не стоит исключать, что отношения в браке могут наладиться, если препарат заменить другим.
Примечательно, что отсутствие эмпатии не всегда может быть отрицательным качеством. Люди, которые не склонны к сопереживанию, как правило, не обижаются на других, легче остальных переносят трудности, потери близких, а также не волнуются по мелочам.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 24.01.2017 16:17
- 24.01.2017 14:26
- 24.01.2017 13:47
- 24.01.2017 11:57
- 24.01.2017 11:46
- 24.01.2017 11:22
- 24.01.2017 11:14
- 24.01.2017 09:39
- 24.01.2017 09:27
- 23.01.2017 16:42