Порядок выступлений нацотбора на Евровидение-2017

- 24.01.2017 13:47
Порядок выступлений нацотбора на Евровидение-2017

Для украинского национального отбора на Евровидение-2017 определены порядковые номера, под которыми участники выступят в рамках трех полуфиналов в феврале - 4, 11 и 18 февраля. представителя на Евровидение-2017 от Украины выберут 25 февраля в финальной части отбора.

Напомним, что всего для участия в национальном отборе были выбраны 24 участника. В рамках первого полуфинала, который намечен на 4 февраля, артисты будут выступать по результатам жеребьевки в следующем порядке: "Скай", Роман Вермейчик и группа LUMIERE, коллектив Monochromea, Laliko, "Сальто Назад", MamaRika, TAYANNA а также Арсен Мирзоян.

На 11 февраля определен следующий порядок выступлений конкурс: LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, «DETACH», ROZHDEN, Panivalkova, ILLARIA.

Свои конкурсные композиции артисты представят на суд зрителей и жюри в рамках третьего полуфинала, намеченного на 18 февраля, в следующем порядке: "Пающие трусы", О.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, «Green Grey», «Vivienne Mort».

К слову, зрители уже определили фаворитов Евровидения - по результатам интернет-опросов. Так, участники вокального талант-шоу "Х-фактор" - группа DETACH - оказались в числе фаворитов национального отбора. В их творчестве ощутимо влияние популярной рок-группы 30 Seconds To Mars. Для конкурса артисты выбрали песню под названием "Distance", которая напоминает в некоторых моментах композицию "Kings and Queens".

Среди фаворитов на втором месте оказалась Татьяна Решетняк, которая будет выступать под сценическим именем TAYANNA, представит романтическую балладу "I love you", которую признали одной из самых сложных песен украинского отбора.

Популярный исполнитель MELOVIN занял третью строчку рейтинга фаворитов национального отбора. Она также выступал на талант-шоу "Х-фактор", став победителем шестого сезона.

Платиновая Буковина

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