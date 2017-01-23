Жовтневый парк в Черновцах стал парком Реформации

- 24.01.2017 11:57
Жовтневый парк в Черновцах стал парком Реформации

Депутаты Черновицкого городского совета провели долгие дискуссии по поводу переименования Жовтневого парка. В результате было решено поддержать предложение Николая Гунько о новом названии. Теперь в Черновцах будет парк Реформации.

Николай Гунько, зарегистрировавший соответствующую петицию, пояснил переименование так. Многие города избавились в названиях от слова "жовтневый" ("октябрьский") в рамках декоммунизации. Кроме того, в нынешнем году Европа отмечает 500-летие реформации. Именно 500 лет назад в Германии, Швейцарии и ряде скандинавских стран стартовало движение за возрождение. На сегодняшний день, резюмирует автор петиции, эти страны относятся к наиболее экономически развитым. Таким названием Украина готова показать, что также стремится к свободе.

Оксана Зубжицкая, которая входит в наблюдательный совет парка "Жовтневый", отметила, что вопрос переименования парка уже достаточно давно осубждается. Решения о переименовании должны приниматься после рассмотрения всех возможных вариантов, выверенно и серьезно. Так, наблюдательный совет высказался категорически против переименования объекта в парк Реформации.

В итоге, депутаты горсовета пришли к решению, что название "Жовтневый" имеет первую ассоциацию с пережитками коммунистического прошлого. В связи с этим, депутаты приняли решение поддержать новое название парка реформации.

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