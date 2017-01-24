В Париже появились беспилотные автобусы- 24.01.2017 11:46
В Париже были запущены в тестовом режиме первые беспилотные автобусы, которые работают на электромоторах. О нововведении сообщают представители столичной администрации.
Маршрут обоих автобусов соединяет Лионский вокзал и вокзал Аустерлица в 13-м округе. Для беспилотного транспорта выделили отдельную линию, которая не используется другим транспортном.
По всему периметра кузова автобуса установлены специальные камеры, а также лазерные измерители расстояния. Передняя и задняя части автобуса абсолютно идентичны. Таким образом, у автобуса нет нужды разворачиваться, потому он, по аналогии с фуникулером, может ездить и вперед, и назад. При этом, каждый автобус имеет вместимость 12 пассажиров.
Власти Парижа в будущем планируют ввести подобный беспилотный транспорт в качестве альтернативы пригородным поездам.
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