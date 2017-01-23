Восточная Европа страдает от нехватки рабочих рук

- 24.01.2017 11:22
Восточная Европа страдает от нехватки рабочих рук

По причине массовой эмиграции трудоспособного населения экономики государств Восточной Европы могут получить ощутимый ущерб.

Во многих странах Восточной Европы нехватка рабочих уже является довольно ощутимой. В частности, в городе Паневежис, Литва, на недавно построенной фабрике одежды не хватает 40 рабочих, причем, всего на фабрике предполагается всего 300 рабочих. Такую ситуацию объясняют не требованиями, которые выдвигают соискатели, а банальной нехваткой работников.

Что касается других регионов страны, то ситуация не намного лучше В Латвии с 2000 года примерно на 25% сократилось трудоспособное население. В 2014 году эмигрировала треть выпускников 2002-2009 лет.

До этого, по данным 2013 года на каждого пенсионера в Латвии приходилось 3,3 трудоспособных взрослых человека (в среднем). Если такая же динамика сохранится, то уже к 2030 году на одного пенсионера будет всего 2 трудоспособных взрослых человека. С учетом такой тенденции европейским странам приходится увеличивать пенсионный возраст, поскольку экономике наносится серьезный ущерб.

Из-за нехватки рабочего населения некоторые государства принимают решение автоматизировать процессы на производстве. Некоторые государства поощряют жителей более бедных стран к иммиграции.

 

Платиновая Буковина

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