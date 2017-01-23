



Восточная Европа страдает от нехватки рабочих рук - 24.01.2017 11:22

По причине массовой эмиграции трудоспособного населения экономики государств Восточной Европы могут получить ощутимый ущерб.

Во многих странах Восточной Европы нехватка рабочих уже является довольно ощутимой. В частности, в городе Паневежис, Литва, на недавно построенной фабрике одежды не хватает 40 рабочих, причем, всего на фабрике предполагается всего 300 рабочих. Такую ситуацию объясняют не требованиями, которые выдвигают соискатели, а банальной нехваткой работников.

Что касается других регионов страны, то ситуация не намного лучше В Латвии с 2000 года примерно на 25% сократилось трудоспособное население. В 2014 году эмигрировала треть выпускников 2002-2009 лет.

До этого, по данным 2013 года на каждого пенсионера в Латвии приходилось 3,3 трудоспособных взрослых человека (в среднем). Если такая же динамика сохранится, то уже к 2030 году на одного пенсионера будет всего 2 трудоспособных взрослых человека. С учетом такой тенденции европейским странам приходится увеличивать пенсионный возраст, поскольку экономике наносится серьезный ущерб.

Из-за нехватки рабочего населения некоторые государства принимают решение автоматизировать процессы на производстве. Некоторые государства поощряют жителей более бедных стран к иммиграции.

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