В Черновцах появился мобильный планетарий- 24.01.2017 11:14
Первый в области мобильный планетарий появился в Черновцах, как соощили представители Департамента образования и науки областной госадминистрации.
В Черновицком областном центре научно-технического творчества ученической молодежи провели презентацию планетария.
Как сообщалось, из областного бюджета на разработку новейшего проекта было выделено 50 тысяч гривен. Мобильный планетарий удобен тем, что он может быть перемещен в любое учебное заведение.
В мобильном планетарии дети могут посмотреть фильмы о планетах, о космосе, о физике и астрономии, а также фильмы, посвященные истории авиации. Одновременно в планетарии может разместиться до 15 человек. Сеанс кино в планетарии длится в среднем от 25 до 30 минут.
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