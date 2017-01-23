



Вместо Януковича в ГПУ на допрос явится его адвокат - 24.01.2017 09:39

Вместо экс-президента Украины Виктора Януковича на судебное заседание по делу о госизмене в допросе будет принимать участие его адвокат Виталий Сердюк. По его словам, сторона защиты в соответствии со всеми процессуальными обязательствами уведомит суд об уважительных причинах, которые препятствуют личной явке Януковича на заседание.

Сердюк акцентировал внимание на том, что в Уголовно-процессуальном кодексе Украины, а именно - в статье 138, предусматривается возможность не присутствовать на месте по вызову следователя, если имеют место такие причины, как наличие угрозы для жизни и долгое пребывание за границей. Так, в связи с рядом политических процессов угроза для жизни не исчезла, а даже усилилась.

Виталий Сердюк также отметил, что защита намерена направить в Генпрокуратуру повторное заявление о том, что для жизни Януковича есть угроза. По его словам, есть ряд правонарушений, которые способствуют деятельности стороны защиты.

Адвокат подчерукнул, что ГПУ демонстрирует нежелание получать показания по делу у Януковича, и это является главным и одним из самых грубых нарушений норм УПК и Европейской конвенции по правам человека. Янукович направил в ГПУ уведомление о том, что он намерен дать показания, и все судебные инстанции, которые заняты в данном процессе, также получили это уведомление. Реализовать данное право на доступ к правосудию его клиенту отказали и в Генпрокуратуре, и в других судах. В свзяи с этим Сердюк назвал все последующие действия, в том числе и вынесение повесток и прочих решений суда, незаконными.

Платиновая Буковина

Всі новини