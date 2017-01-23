



Черновчанка убила собственного новорожденного ребенка - 24.01.2017 09:27

21-летняя жительница Черновцов дома родила ребенка и задушила его. Ей стало плохо, из-за чего она отправилась в роддом №2. Факт рождения ребенка женщина отрицала, и врачиприняли решение вызвать полицию.

Полицейские допросили горе-мать и выяснили, что роды наступили раньше срока, когда она находилась дома. Женщина родила сама, перерезала пуповину, а ребенка задушила. Тело младенца она завернула в пакет и спрятала в шкафу. При этом, убийстов она никак не мотивировала.

После осмотра квартиры было обнаружено тело ребенка, которое правоохранители отправили на судмедэкспертизу.

На настоящий момент женщина находится в больнице. Планируется озвучить обвинения в умышленном убийстве.

Платиновая Буковина, Черновцы

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