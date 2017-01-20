Весной стартует авиасообщение Черновцы-Анталья- 23.01.2017 16:42
Международный аэропорт "Черновцы" наладит регулярные рейсы в Турцию. В частности, туры на турецкие курорты с вылетом из Черновцов уже начали предлагать местные туристические фирмы.
Предварительно известно, что рейс Черновцы-Анталья будет курсировать с 31 мая. Продолжительность полета составит всего 2 часа.
Отметим, что в период новогодних праздников работало авиасообщение между Черновцами и Хургадой, одним из наиболее популярных курортов Турции. Всего было осуществлено четыре рейса в период с 28 декабря 2016 года по 18 января 2017 года. Представители аэропорта "Черновцы" отметили, что указанная программа уже заверена, но рейсы могут быть возобновлены в данном направлении.
В ближайшее время будут озвучены новые программы сезонных чартерных перевозок, а также регулярных рейсов, которые будут запущены уже ближайшее время.
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