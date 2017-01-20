Спустя 34 года моряк получил свое же письмо в бутылке- 23.01.2017 16:15
В 1963 году моряк по имени Роб Хербст бросил в Атлантический океан бутылку с запиской. Спустя 34 года письмо в бутылке снова оказалось у него в руках.
Хербст служил младшим офицером в 1983 году на корабле USS Coral Sea. На тот момент судно находилось в Атлантическом океане. В пластиковую бутылку моряк поместил записку с датой, его именем и адресом, а также координатами корабля.
Бутылка обнаружилась уже через год парой из Арканзаса, которые отдыхали в отпуске на одном из островов архипелага Флорида-Кис. Бутылку с посланием они решили оставить себе. По чистой случайности при подготовке к переезду пара обнаружила у себя дома среди других вещей бутылку с запиской, и это произошло в конце 2016 года. Пара решила связаться с Хербстом, отыскав его страницу в соцсети Facebook.
На сегодняшний день моряк уже находится в оставке. Конечно же, он не ожидал вновь получить свою записку, потому он был приятно удивлен. Рон сейчас живет в городе Пенсакола, и свое морское послание, путешествовавшее более 30 лет, он намерен отдать в местный музей морской авиации.
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