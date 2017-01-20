Евровидение-2017: белорусы выступят на родном языке

- 23.01.2017 15:18
Евровидение-2017: белорусы выступят на родном языке

На Евровидение-2017 впервые за все время существования конкурса песня прозвучит на белорусском языке. Как стало известно, Беларусь в нынешнем году на конкурсе представит группа Naviband с песней  «Гiсторыя майго жыцця», что переводится как "История моей жизни".

По результатам национального отбора коллектив Naviband смог набрать наибольшее количество баллов от профессионального жюри. Группа существует уже около трех лет. На счету исполнителей - три студийных альбома.

Стоит отметить, что среди всех участников национального отбора в Беларуси только Naviband представили песню на родном языке, и это также сыграло важную роль. Таким образом, жюри сошлись во мнении с группой Naviband о том, что на сцене Евровидения-2017 необходимо продемонстрировать современную белорусскую музыку, в особенности, на белорусском языке.

Участники группы - Оксана Жук и Артем Лукьяненко - отмечают, что представители разных стран в основном исполняют песни на Евровидении на английском языке, потому очень сложно идентифицировать участников от разных стан. Беларусь принимает участие в междугародном песенном конкурсе с 2004 года, и до этго все песни конкурсантов исполнялись на английском языке. Дмитрий Колдун, выступивший в 2007 году от Беларуси, добился наилучшего результата за всю историю выступлений страны в конкурсе. Его композиция "Work your magic" по результатам голосования вышла на 6-е место. На этот раз Naviband убеждены, что на Евровидении-2017, которое состоится в Киеве, им удастся одержать победу.

Платиновая Буковина

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