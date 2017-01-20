



Из-за ДТП на Героев Майдана не ходят троллейбусы - 23.01.2017 14:59

В Черновцах в понедельник, 23 января, на улице Героев Майдана (бывшая Красноармейская) произошла автомобильная авария. ДТП произошло недалеко от перекрестка с улицей Щербанюка.

На место происшествия прибыла полиция, которая устанавливает причины случившегося.

По информации свидетелей ДТП, серьезных пострадавших нет.

На настоящий момент на улице Героев Майдана отмечаются сильные пробки, движение осложнено. Кроме того, троллейбусы маршрутов №1 и №6 временно не курсируют.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини