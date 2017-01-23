



На Донбассе ранен боевик Гиви - 23.01.2017 10:20

На оккупированных территориях состоялось совещание командиров батальона "Сомали", которые входят в состав незаконного формирования "ДНР". В результате совещание завершилось перестрелкой

О случившемся сообщил один из боевиков, присутствовавший во время данных событий.

Как сообщается, по некторым вопросам главы батальона не смогли прийти к согласию. В результате один из них прямо на совещании достал пистолет и начал угрожать выстрелить. Угрожал он также и главе батальона Гиви (Михаилу Толстых). После спормщики вступили в словесный конфликт, который закончился нанесением ударов холодным оружием, а также перестрелкой.

Как отмечается, в ходе перестрелки получил ранения Гиви, а также его помощник.

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