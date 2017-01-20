Как изменится климат на Земле через 20 лет- 23.01.2017 10:50
По причине глобального потепления мировой климат претерпевает существеные изменения. Так, изменения не везде носят одинаковый характер - в одних регионах становится холоднее, и теплее - в других.
Геофизики США провели анализ данных о количестве благоприятных дней в период с 1986 по 2005 года и сложили все полученные данные.
Так, было установлено, что южные региона Латинской Америки и Океании уже спустя 20 лет станут наиболее благоприятными для проживания. Такие же изменения коснутся Британских островов, северных районов США, Северо-Восточной Азии и Северной Европы.
В указанных регионах прогнозируется повышение средней температуры, а также снижение количества осадков.
Что касается тропического и субтропического климатических поясов, то здесь, сгласно прогнозам, климатстанет еще более влажным и жарким. Центральные районы Латинской Америки, Африка и Юго-Восточная Азия могут практически невыносимый климат для проживания.
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