



Как изменится климат на Земле через 20 лет - 23.01.2017 10:50

По причине глобального потепления мировой климат претерпевает существеные изменения. Так, изменения не везде носят одинаковый характер - в одних регионах становится холоднее, и теплее - в других.

Геофизики США провели анализ данных о количестве благоприятных дней в период с 1986 по 2005 года и сложили все полученные данные.

Так, было установлено, что южные региона Латинской Америки и Океании уже спустя 20 лет станут наиболее благоприятными для проживания. Такие же изменения коснутся Британских островов, северных районов США, Северо-Восточной Азии и Северной Европы.

В указанных регионах прогнозируется повышение средней температуры, а также снижение количества осадков.

Что касается тропического и субтропического климатических поясов, то здесь, сгласно прогнозам, климатстанет еще более влажным и жарким. Центральные районы Латинской Америки, Африка и Юго-Восточная Азия могут практически невыносимый климат для проживания.

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