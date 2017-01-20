2017 год объявлен Годом Японии в Украине

- 23.01.2017 09:52
2017 год объявлен Годом Японии в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №1/2017, согласно которому текущий год объявлен годом Японии в Украине.

11 января Порошенко провел встречу с послом Японии в Украине Сугеки Суми и выразил ему благодарность за твердую позицию Японии по поддежке территориальной целостности и независимости Украины. Президент также отметил важную роль Японии в поддержке реформ правоохранительных органов, судебной реформы, а такж участия в различных экологических программах и многом другом. В течение 2014-2016 годов в общей сложности Япония выделила Украине помощь в размере 1,8 миллиардов долларов.

В связи с этим, было решено объявить 2017 год Годом Японии в Украине в честь 25-летия дипломатического сотрудничества между странами. Данное событие, отметил Порошенко, позволит сблизить народы и культуры, укрепить контакты между людьми, а также усилить двустороннюю политическую взаимосвязь.

Значимость этого также отметил посол Японии Сугеки Суми. По его словам, в Украине активную деятельность после Евромайдана развернуло большое количество крупных японских компаний. И Суми, и Порошенко выразили надежду, что в украинскую экономику увеличится приток прямых японских инвестиций.

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