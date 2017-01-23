



В США шторм унес жизни 18 человек - 23.01.2017 09:25

В США в ночь на 22 января юго-восточной части страны произошел сильный шторм, жертвами которого стали 18 человека. Только 14 человек погибли в штате Джорджия. По информации властей штата, в результате шторма с признаками торнадо, который произошел в воскресенье, 22 января, есть погибшие и много пострадавших.

Бушующая стихия уничтожила передвижные модульные дома в округе Кук, здесь погибло 7 человек.

В семи округах штата Джорджия губернатор установил чрезвычайное положение, благодаря чему штат может получть средства от государства для помощи пострадавшим, а также проведения восстановительных мероприятий.

В результате торнадо, обрушившегося на город Хаттисберг, Миссисипи, погибло по меньшей мере четверо людей.

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