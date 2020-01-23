



На берегу Днестра поселилась стая лебедей - 23.01.2017 09:14

Недалеко от села Звенячин Заставновского района на берегу Днестра поселились лебеди. Как отмечает журналистка Иванна Капустянская на своей странице в Facebook, грациозные птицы не боятся людей и подплывают к берегу, если видят, что их хотят покормить.

Откуда прилетели лебеди, неизвестно.

Журналистка призвала всех, кто проезжает через мост Звенячин-Залещики, не быть равнодушными, а остановиться и покормить лебедей.

Как сообщается, птицы доверчивые и добродушные, но это добродушие привело к гибели двух птиц - из загрызли собаки прямо на берегу.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини