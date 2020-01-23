На берегу Днестра поселилась стая лебедей- 23.01.2017 09:14
Недалеко от села Звенячин Заставновского района на берегу Днестра поселились лебеди. Как отмечает журналистка Иванна Капустянская на своей странице в Facebook, грациозные птицы не боятся людей и подплывают к берегу, если видят, что их хотят покормить.
Откуда прилетели лебеди, неизвестно.
Журналистка призвала всех, кто проезжает через мост Звенячин-Залещики, не быть равнодушными, а остановиться и покормить лебедей.
Как сообщается, птицы доверчивые и добродушные, но это добродушие привело к гибели двух птиц - из загрызли собаки прямо на берегу.
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