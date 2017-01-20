Полицейские спасли парализованную черновчанку- 20.01.2017 16:48
Утром пятницы, 20 января, полиция на номер 102 получила сообщение о том, что в Черновцах местная жительница достаточно долгое время не выходит на связь. По указанному адресу прибыл патруль полиции. Через окно патрульные увидили пожилую женщину, которая беспомощно лежала в одной из комнат.
Звонивший сообщил, что до этого последний раз он видел соседку - 76-летнюю женщину, еще в прошлом году, 25 января. Полицейские провели осмотр прилегающей к дому территории, после чего в окне увидели женщину.
На подмогу прибыли спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели вскрыли двери, чтобы можно было войти внутрь. Пенсионерка, которая беспомощно лежала в одной из комнат, сообщила, что она не может ходить уже шесть дней - у нее парализовало ноги. В течение достаточно долгого времени женщина ничего не ела и даже не пила.
Полицейские дали женщине пить и вызвали на место скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
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