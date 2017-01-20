



На Буковине водитель насмерть переехал пешехода - 20.01.2017 16:19

В селе Лопушная Вижницкого района произошла смертельная авария. Водитель авто марки "Шкода", 38-летний житель Прикарпатья, совершил наезд на 41-летнего буковинца. В резельтате происшествия от полученных травм местный житель скончался на месте происшествия.

Данные о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Был проведен медицинский осмотр, который показал - на момент совершения ДТП волдитель автомобиля был трезв.

Стоит отметить, что на момент происшествия пешеход уже лежал на проезжей части. Полицейские сейчас устанавливают причины данного ДТП.

Платиновая Буковина, Черновцы

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