



Германия планирует провести Чемпионат Европы-2024 - 20.01.2017 15:42

Для проведения Чемпионата Европы по футболу заявку планирует подать Германия. Об этом заявил глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

На заседании президиума данное решение было принято единогласно. Предполагается, что германия подаст заявку для проведения континентального чемпионата, запланированного на 2024 год.

Гриндель отметил, что проведение Евро-2024 в Германии должно стать важным проектом для футбола страны. По его оценкам, Германия обладает достаточной инфратструктурой, а также всеми необходимыми технололгиями для проведения Чемпионата Европы, которй станет экологически совместимым и обоснованным с ээкономической точки зрения. Глава Немецкого футбольного союза также выразил надежду на то, что Германии удастся представить в заявке убедительные аргументы и добиться проведения Евро-2024.

Напомним, Германия уже оджеды принимала Чемпионат Европы по футболу. Он прошел с 10 по 25 июня 1988 года. Завние чемпионов Европы 1688 года завоевала сборная Нидерландов.

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