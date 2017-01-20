Ситуация в зоне АТО обостряется - ОБСЕ

- 20.01.2017 13:52
Ситуация в зоне АТО обостряется - ОБСЕ

По словам главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртургала Апакана, в приод новогодне-рождественских праздников в зоне АТО имело место относительное затишье. Однако сейчас ситуация на Донбассе снова обостряется.

В отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмеено, что жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей снова оказались под угрозой из-за применения силы и агрессии. Представители ОБСЕ отмечают, что перемирие нарушают обе стороны конфликта, однако больше всего от этого страдают мирные жители региона, которые находятся как по одну, так и по другую сторону линии разграничения.

Общее, стойкое и бессрочное прекращение огня, согласно договоренностям, было объявлено на Донбассе с 24 декабря 2016 года, и вступило в силу в 0:00.

По информации на 18:00 четверга, 19 января, по позициям Вооруженных сил в зоне АТО боевики 11 раз открывали огоь. Силы АТо потерь не понесли. Кроме того, позиции украинских силовиков среди дня 19 декабря также попали под обстрел российско-терррористических формирований.

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Ключові слова: Эртургал Апакан ОБСЕ, ОБСЕ на Донбассе, новости АТО 20 01 2017

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