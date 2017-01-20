



Старшую школу в Украине сделают профильной - 20.01.2017 12:42

Учебный план для 10-11 классов будет обсуждаться с привлечением общественности, отмечают в Министерстве образования. Данные обсуждения планируются на пути к формированию профильного образования в украинской школе. Уже в сентябре 2018 году предполагается ввести нововведения в силу.

Эксперты отмечают, что для реформирования средней школы проект типового учебноо плана является очень важным. Предполагается объединение нескольких дисциплин в некоторые области, более широкие. В школьной программе есть такие дисциплины, которые по сути дублируют другие. Такие меры позволят снизить академизм в школьных предметах. Обучение в школе подразумевает изучение правил, теорем, в то время как использованию их на практике уделяется гораздо меньше времени.

Согласно типовому учебному плану предлагается сократить с 22 до 9 количество обязательных к изучению предметов. Среднюю школу предполагается сделать профильной с целью введения собственных спецкурсов, а дополниьтельные предметы будет возможность изучать факультативно. В старшей школе предполагается ввести интегрированные прредметы, среди которых "Математика", "Литература", "История", "Человек и общество".

Новые учебные программы для 10-11 классов начнут писать уже будущей весной, если план Министерства образования будет принят. Новые учебники в этом случае напечатают уже к 2018-2019 годам. Отмечается, что система украинского образования готова перейти к профильности, однако предстоит еще много сделать. Нныешняя сеть учебных заведений пока что не позволит реализовать новый проект. Профильность невозможна в условиях маленьких и тесных школ. Потому есть необходимость в увеличении существующих школ либо создании сети старших школ, которые будут действовать отдельно. Мистема профориентации в Украине также недостаточная. для многих учеников старших классов трудно определиться и сделать выбор, поскольку они не знат, какой профиль им подойдет и чем они хотят заниматься в будущем.

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