Самые вредные для фигуры продукты

- 20.01.2017 11:14
Самые вредные для фигуры продукты

Существуют определенные продукты питания, употоребление которых существенно тормозит процесс похудения. А некоторые даже приводят к набору лишнего веса. Специалисты определили перечень продуктов, которые провоцируют еще больший аппетит.

К примеру, негативным образом на талии и на фигуре в целом сказываются некоторые из сухофруктов, поскольку они слишком сладкие. При употреблении сухофруктов важно знать меру, поскольку они также омгут быть слишком калорийными. К набору веса также ведут сладки батончики и фруктовые йогуртыю Дело в том, что в таких продуктах содержится, как правило, много сахара или других подсластителей, из-за чего в крови резко увеличивается уровень глюкозы. Потом он бытсро падает, из-за чего у человека возникает чувство голода.

Молочный шоколад опасен тем, что нередко после его употребления "тянет" на что-то сладкое либо жирное, в результате чего получается замкнутый круг.

Мороженое, несмотря на его пользу (особенно если речь идет о мороженом без добавок), может таить в себе скрытые опасности для стройной фигуры. Иногда случается так, что после порции мороженого челолвек испытывает чувство голода. Организм требует пищи, из которой потом берутся лишние калории и, соответственно, лишние сантиметры на талии. В этом случае лучше всего выпить простой воды - возможно, сигнал о жажде распознается как чувство голода.

Благодаря повышению уровня сахара в крови свойством вызывать аппетит также обладают различные десерты, кондитерские изделия, в особенности, шоколадные пирожные.

Не стоит забывать и о фастфуде и снеках. К примеру, из-за употребления чипсов, в которых имеется так много добавок и усилителей вкуса, организм получает гораздо больше калорий - в среднем, на 11%. Также норма потребления соли повышается, и в этом пользы, как известно, мало.

Платиновая Буковина

Ключові слова: вредные продукты, что вредит похудению, какая еда мешает похудеть

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Полицейские спасли парализованную черновчанку Утром пятницы, 20 января, полиция на номер 102 получила сообщение о том, что в Черновцах местная жительница достаточно долгое
- 20.01.2017 16:48
На Буковине водитель насмерть переехал пешехода В селе Лопушная Вижницкого района произошла смертельная авария. Водитель авто марки "Шкода", 38-летний житель
- 20.01.2017 16:19
Германия планирует провести Чемпионат Европы-2024 Для проведения Чемпионата Европы по футболу заявку планирует подать Германия. Об этом заявил глава Немецкого футбольного союза
- 20.01.2017 15:42
Проезд в Черновцах может подорожать в марте Черновицкие перевозчики заявили в официальном порядке о повышении тарифов на проезд в общественном транспо
- 20.01.2017 14:57
Когда озвучат вердикт по иску о долге Януковича По иску о долге Януковича, поданному в Высокий суд Лондона РФ к Украине, уже прошли первые слушания. Напомним
- 20.01.2017 14:27
Ситуация в зоне АТО обостряется - ОБСЕ По словам главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртургала Апакана, в приод новогодне-рождественских праз
- 20.01.2017 13:52
В Украине закрывают ФЛП из-за налогов Более 158 тысяч физических лиц-предпринимателей было ликвидировано в Украине, причем, это данные только за три недели.
- 20.01.2017 13:23
Хакеры крадут личные данные через WhatsApp На пользователей одного из популярнейших в мире мессенжеров - WhatsApp - готовится новая интернет-атака
- 20.01.2017 13:08
Старшую школу в Украине сделают профильной Учебный план для 10-11 классов будет обсуждаться с привлечением общественности, отмечают в Министерстве образования.
- 20.01.2017 12:42
На Буковине задержали разыскиваемого Интерполом иностранца На Буковине пограничниками был задержан преступник, который числился в международном розыске Интерпол. Задержание произошло
- 20.01.2017 11:42

Всі новини