



Самые вредные для фигуры продукты - 20.01.2017 11:14

Существуют определенные продукты питания, употоребление которых существенно тормозит процесс похудения. А некоторые даже приводят к набору лишнего веса. Специалисты определили перечень продуктов, которые провоцируют еще больший аппетит.

К примеру, негативным образом на талии и на фигуре в целом сказываются некоторые из сухофруктов, поскольку они слишком сладкие. При употреблении сухофруктов важно знать меру, поскольку они также омгут быть слишком калорийными. К набору веса также ведут сладки батончики и фруктовые йогуртыю Дело в том, что в таких продуктах содержится, как правило, много сахара или других подсластителей, из-за чего в крови резко увеличивается уровень глюкозы. Потом он бытсро падает, из-за чего у человека возникает чувство голода.

Молочный шоколад опасен тем, что нередко после его употребления "тянет" на что-то сладкое либо жирное, в результате чего получается замкнутый круг.

Мороженое, несмотря на его пользу (особенно если речь идет о мороженом без добавок), может таить в себе скрытые опасности для стройной фигуры. Иногда случается так, что после порции мороженого челолвек испытывает чувство голода. Организм требует пищи, из которой потом берутся лишние калории и, соответственно, лишние сантиметры на талии. В этом случае лучше всего выпить простой воды - возможно, сигнал о жажде распознается как чувство голода.

Благодаря повышению уровня сахара в крови свойством вызывать аппетит также обладают различные десерты, кондитерские изделия, в особенности, шоколадные пирожные.

Не стоит забывать и о фастфуде и снеках. К примеру, из-за употребления чипсов, в которых имеется так много добавок и усилителей вкуса, организм получает гораздо больше калорий - в среднем, на 11%. Также норма потребления соли повышается, и в этом пользы, как известно, мало.

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