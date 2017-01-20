



Киевский транспорт подготовят к Евровидению 2017 - 20.01.2017 10:33

На 23 маршрутах наземного транспорта в Киеве планируется к международному песенному конкурсу Евровидение-2017 установить схемы городского транспорта на украинском и английском языыках. Кроме того, объявление остановок будет дублироваться также и на английском языке.

При этом, некоторые авто планируется украсить символикой Евровидения-2017.

Такими новостями в своем Facebook поделился Дмитрий Левченко - директор "Киевпатранса". Так, озвучивание остановок на английском языке будет доступно для автобусных маршрутов: №24, №42, №46, №48, №49, №62, №70, №87, №108, №114, №115. Объявлять остановки по-английский будут также в троллейбусах маршрутов №5, №8, №9, №12, №14, №16, №17, №18, №22, №33, №50, №50К.



По словам Левченко, в столице на многих остановках общественного транспорта также будут установлены стеклянные павильоны с электронным табло и WiFi. В рамказ подготовки города к Евровидению такжке планируется закупить для столицы один автобус повышенного комфорта.

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